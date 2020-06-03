Россельхознадзор напомнил владельцам домашних животных о необходимости обращаться к ветеринару в случае недомогания у питомцев. В ведомстве допустили, что существует риск заражения человека от сельскохозяйственных и пушных животных.

Россельхознадзор напомнил владельцам домашних животных о необходимости обращаться к ветеринару в случае недомогания у питомцев. В ведомстве допустили, что существует риск заражения человека от сельскохозяйственных и пушных животных."Недавние исследования на фермах по разведению норок в Нидерландах показали, что в определенных условиях существует потенциальный риск инфицирования человека при контакте с зараженной норкой", – отметили в Россельхознадзоре. Впрочем, согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в данный момент нет доказательств возможности заражения человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки).У инфицированных животных могут проявляться симптомы, схожие с человеческими. Так, у кошек и норок преимущественно отмечались клинические признаки острой респираторной инфекции. В частности, у животного фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, выделения из носовой полости и глаз. У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей. У собак же заболевание проходило бессимптомно.Ученые отмечают, что сейчас нет необходимости проводить поголовные исследования животных на COVID-19. Однако рекомендуется тестировать животных, проявляющих признаки респираторного заболевания. Основанием для проведения анализа на коронавирус может стать и тесный контакт животного с инфицированным человеком.Чтобы уберечь домашнее животное от заражения, следует исключить такие контакты. При болезни владельца уход за животным нужно поручить другим лицам. В качестве общих мер безопасности для сельхозживотных рекомендуется наладить работу дезинфекционных барьеров.Такие же строгие гигиенические правила рекомендуется поддерживать на зверофермах, в цирках, зоопарках и дельфинариях, в питомниках по разведению породистых животных и приютах для безнадзорных животных.