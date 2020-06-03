03.06.2020

2020-06-03 22:05:04

Ковровчане с плакатами выходили на защиту уволенных директоров ДК

Сокращения в целях экономической выгоды. Ковровское культурное сообщество до сих пор находится в смятении, после неожиданного решения главы города об отставке директоров домов культуры и школ искусств. О том, кто помогал восстановить справедливость и какие последствия повлекли необдуманные реформы в нашем сюжете.



«Мой главный город, славный город, мой родной. Люблю тебя, хоть нам сегодня нелегко...»

Это съемка из архива. Александр Швецов - директор ковровской детской школы искусств имени Иорданского посвятил эти строчки родному городу и его жителям. Тогда он даже не мог представить, что они станут пророческими. Новость об увольнении с должности руководителя одной из самых успешных и именитых музыкальных школ области грянула как гром среди ясного неба. Но встревожило другое: а что станет с учреждением и его воспитанниками?

Александр Швецов, директор детской школы искусств им. М.В. Иорданского г. Коврова: «Изначально речь шла не о персоналиях наших - директоров, а о сохранении индивидуальности и работоспособности наших коллективов. Ибо я совершенно уверен, в том, что индивидуальность и творческие традиции коллективов ни коим образом не должны страдать от необдуманных объединений, сокращений и так далее».

Решение о снятии с должности почти всех руководителей домов культуры и школ искусств в середине мая принял мэр Коврова, Юрий Морозов. Сокращения он объяснил вынужденной экономической мерой. Но резонансная история не оставила равнодушными никого, как в Коврове, так и за пределами района.

Наталья Дербенева, мама ученика детской школы искусств им. М.В. Иорданского: «Здесь работают профессионалы своего дела, они вкладывают в детей душу, самое главное. Такой потенциал - просто не выразить словами - который они передают детям. Ребёнок идёт с горящими глазами сюда, и ему очень нравится здесь заниматься. И когда пришла весть, что уволили директора, ребёнок практически плакал».

Под реформаторский нож попал и директор старейшего Дома культуры имени Ногина Дмитрий Рачков. Его больше всего поразило в этой истории, как люди встали на защиту руководителей. Горожане выходили с плакатами, писали петиции и обращения практически во все инстанции. В результате, благодаря такой поддержке и вниманию со стороны культурного сообщества, депутатов регионального ЗакСобрания во главе с Владимиром Киселёвым и партии большинства. Ее члены потребовали от главы восстановить директоров в должности.

Владимир Киселёв, председатель Заксобрания Владимирской области: «Юрию Морозову будет, наверное, сложно исполнять обязанности главы города Коврова. Полагаем, Юрий Алексевич сделает из этого соответствующие выводы».

Елена Денисова, замдиректора ДК им. В. П. Ногина г. Коврова: «Учреждение нельзя обезглавить, культура - это совершенно особая сфера - очень ранимая, очень восприимчивая. Нельзя рубить шашкой то, что не может у культуры вырасти - вторая голова или третья рука. Отрубив одно, мы лишаемся этого навсегда. Сложно. Должны пройти десятилетия, чтобы восстановить этот процесс, поэтому с большой гордостью говорим всем спасибо».

В итоге вместо семи увольнений - одно. После резкого осуждения со стороны горожан и политиков, сам Морозов написал заявление по собственному.

Дмитрий Рачков, директор ДК им. В.П. Ногина г. Коврова: «Когда нас восстановили на рабочем месте, 28 числа, даже и некогда было и радоваться, какие-то эмоции уже прошли, сразу мы окунулись в работу».

А работы действительно хватает, говорят директора. Из-за ограничений в связи с пандемией, приходится подстраиваться под новые условия и во что бы то ни стало продолжать творческую и образовательную деятельность.

Дмитрий Горкин, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»