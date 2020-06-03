Минздрав России утвердил седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства. Он разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта. Также в методических рекомендациях описан ряд необычных симптомов, характерных для коронавируса.

Минздрав России утвердил седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства. Он разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта. Также в методических рекомендациях описан ряд необычных симптомов, характерных для коронавируса.Одним из первых признаков заражения COVID-19 может быть сыпь. К такому выводу специалисты пришли, исходя из анализа накапливающихся описаний клинических наблюдений кожных поражений у больных коронавирусом.В методических рекомендациях также указано, что может свидетельствовать о заражении ковидом пожилого человека. В числе первых симптомов не обязательны лихорадка, кашель и одышка. Например, у человека может появиться делирий (бред), конъюнктивит, тахикардия. Кроме того, у инфицированных фиксируются падения.Минздрав указал в методических рекомендациях, что для профилактики коронавируса рассматривается уже известное нам средство гидроксихлорохин. Если его нет, то можно использовать мефлохин.Ранее испанские врачи описали возможный симптом коронавирусной инфекции. Он маскируется под обморожение и чаще всего встречается у детей и молодежи.