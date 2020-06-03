В минувший вторник в центральном мексиканском штате Гуанахуато в ходе двух вооруженных нападений были убиты десять человек.

В минувший вторник в центральном мексиканском штате Гуанахуато в ходе двух вооруженных нападений были убиты десять человек.Так, в муниципалитете Селайя неизвестные налетчики обстреляли и, предположительно, забросали гранатами автосервис. Жертвами атаки стали четыречеловека. В районе Сан-Луис-де-ла-Пас группа преступников открыла огонь по посетителям и работникам павильона быстрого питания. В результате нападения погибли шесть человек, в том числе, три женщины. Начато расследование обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.В 2019 году штат Гуанахуато был признан самым опасным регионом Мексики – там жертвами насилия стали не менее 3,5 тысячи человек. Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо признал, что правительство Мексики не достигло поставленных целей вборьбе с криминалом. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что власти страны добьются снижения уровня преступности к 1 декабря текущего года.