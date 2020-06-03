Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщает TUT.BY.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщает TUT.BY.Ранее Лукашенко прокомментировал свое намерение сформировать новый состав правительства. По его словам, это нужно для того, чтобы граждане страны видели и понимали, кто те люди, которые будут работать на ключевых должностях. При этом белорусский президент отметил, что большинство действующих членов правительства останутся на своих местах.Ранее в среду, 3 июня, Александр Лукашенко провел совещание, чтобы обсудить предложения по новому составу правительства.Напомним, что в Белоруссии 9 августа состоятся выборы президента. С 1994 года бессменным лидером государства является Александр Лукашенко.