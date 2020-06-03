Новосибирская прокуратура в рамках проверки выявила нарушения при подготовке продуктовых наборов для школьников из многодетных и малоимущих семей, а также для детей-инвалидов.

Новосибирская прокуратура в рамках проверки выявила нарушения при подготовке продуктовых наборов для школьников из многодетных и малоимущих семей, а также для детей-инвалидов. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу ведомства.Проверочные мероприятия были проведены в 13 образовательных учреждениях Новосибирска. Поводом послужили многочисленные обращения жителей и журналистские публикации о том, что учащиеся получают некачественные продуктовые наборы.Кроме того, проверили и поставщиков – "Эврика-11", "Лесонал-К" и "Комбинат питания "Левобережный". Оценивалось качество, цена и соответствие санитарным нормам.В итоге выяснилось, что все проинспектированные учебные заведения выдавали школьникам неправильные наборы продуктов. Часть из них не соответствовала примерному перечню, составленному Минобразования региона, а другие поставлялись без соблюдения требований госзакупок. Однако самым серьёзным нарушением стало то, что в наборы попросту не докладывали продукты или заменяли их более дешевыми.После вмешательства прокуратуры продуктовые наборы были доукомплектованы. Руководители школ и гимназий, а также фирмы-поставщики("Эврика-11" и "Лесонал-К") получили представления.Напомним, ранее также сообщалось, что в Карелии школьникам выдавали на две недели сухой паек из двух сосисок и пяти картофелин. После того, как эта история получила огласку, директор комбината школьного питания была уволена.