Производство и продажи автомобилей в России сократятся 2020 г. на 15-30%, говорить более точно пока сложно, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Производство и продажи автомобилей в России сократятся 2020 г. на 15-30%. Говорить точно пока сложно, но уже примерно понятно, как складывается обстановка, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.Меры поддержки в размере 25 млрд руб. — госзакупки, программы Минтранса и регионов по обновлению общественного транспорта — помогут отрасли, отметил Мантуров в интервью РИА Новости.По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких грузовых авто в России сократились в 2019 г. на 2,3% до 1,76 млн. Росстат сообщил, что производство легковых машин снизилось на 2,5% до 1,5 млн, грузовиков – на 1,1% до 156 тыс.Российский автопром столкнулся в апреле с крупнейшим помесячным падением розничных продаж за всю историю статистики от АЕБ (- 72,4% до 39 тыс. машин).Правительство окажет автопрому поддержку с помощью госзакупок и дополнительного финансирования, что позволит продать не менее 113,2 тыс. единиц автотехники.