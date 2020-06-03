Марию Шарапову признали чемпионкой по стонам на корте во время ударов по мячу. Некоторые ее коллеги по корту считают, что громкие крики во время игры – это жульничество.

Марию Шарапову признали чемпионкой по стонам на корте во время ударов по мячу. Некоторые ее коллеги по корту считают, что громкие крики во время игры – это жульничество.Такое необычное звание дал россиянке портал Sportscasting. Помимо нее своеобразный рейтинг возглавила звезда американского тенниса Моника Селеш.Мода на громкие стоны в спорте началась еще в восьмидесятых годах прошлого века. При этом именно Мария Шарапова и Моника Селеш вывели этот элемент на новый уровень.Примечательно, что несколько лет назад Международная федерация тенниса хотела запретить теннисисткам громко кричать, посчитав это психологическим и тактическим ходом. Там заявили, что таким образом теннисистки жульничают и ведут себя непристойно, поскольку их крики сбивают с игрового ритма соперниц.21 Авг 2019 в 1:39 PDTНапомним, Мария Шарапова завершила спортивную карьеру в конце февраля этого года. Спортсменка призналась, что устала от повышенного внимания к своей персоне.считается одной из самых высокооплачиваемых спортсменок во всем мире. Даже после завершения карьеры ей предлагают множество рекламных контрактов. Экс-теннисистка является четырехкратным обладателем Большого шлема. Также у нее есть серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года.