Медведи все чаще появляются в поселках вблизи Магадана. Косолапые уже приходили на территорию дома-интерната для престарелых и инвалидов Колымы. Охотоведы утверждают, что такая активность хищников не всегда опасна.

Медведи все чаще появляются в поселках вблизи Магадана. Косолапые уже приходили на территорию дома-интерната для престарелых и инвалидов Колымы. Охотоведы утверждают, что такая активность хищников не всегда опасна. Главное соблюдать дистанцию и убирать пищевые отходы, передает ГТРК "Магадан".Этот ролик снят сотрудниками спецучреждения. По словам автора, медведи не в первый раз подходят вплотную к забору.- Вот он, снова за забором стоит. Уходи, красавчик!Дом-интернат закрыт сейчас на карантин. Однако эти ворота защитят не от любых посетителей. Для медведей они не являются преградой. Поэтому испугались не только работники заведения, но и их подопечные. Правда, заходить на территорию интерната хищники не стали."Вчера здесь появлялась огромная медведица с двумя маленькими медвежатами. На косолапых жалуются владельцы окрестных дач и домов. Недавно разрешенные в регионе прогулки небезопасны уже не из-за вируса. Информация о том, когда и где видели хищников, разлетается молниеносно", — говорит сотрудница интерната Александра Боденко.Но интернат для престарелых в районе Снежной Долины вплотную граничит с лесной зоной. Дикие животные животные здесь встречаются часто, например, лисы. Медведям в этот период не хватает пищи, поэтому они приходят на запах отходов."Животных привлекают мусорные баки. Их регулярно можно заметить на территориях, близких к лесополосе. Явной угрозы медведи для человека не представляют. Охотоведы каждый день приезжают на Снежную Долину, контролируют ситуацию. Скоро в Магаданской области начнется ход лосося, вероятнее всего, тогда косолапые сами уйдут в лес – к нерестовым рекам", — говорит помощник главы областного Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира Елена Слободенюк.