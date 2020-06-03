Меган Маркл получила приглашение на съемки популярного шоу. Многие считают, что бывшая актриса может восстановить репутацию благодаря участию в телевизионной передаче.

Меган Маркл получила приглашение на съемки популярного шоу. Многие считают, что бывшая актриса может восстановить репутацию благодаря участию в телевизионной передаче.Меган Маркл и принц Гарри, которые отказались от королевских обязанностей, живут в Лос-Анджелесе уже два месяца. Супруги думают, чем заняться, чтобы заработать. Герцог Сассекский, например, все еще ищет работу, а Меган недавно получила весьма интересное предложение.Судья американской версии телепроекта "Танцы со звездами" Бруно Тониоли считает, что было бы настоящим подарком участие Маркл в этом шоу. Он считает, что герцогиня Сассекская станет отличным конкурсантом. Тониоли также признался, что Меган попала бы в шоу без кастинга, если бы это зависело от него.Участие в "Танцах со звездами" пошло бы на пользу герцогине, считают многие. После "мегзита" на Маркл обрушилась критика – как со стороны королевской семьи, так и от простых жителей Великобритании. Однако инсайдеры британских таблоидов признавались, что отказаться от королевских обязанностей хотел Гарри, а супруга лишь поддержала его.3 Дек 2018 в 8:22 PSTНапомним, что в августе Меган Маркл выпустит книгу, где расскажет о личной жизни и отношениях с принцем Гарри. Очевидно, писательство станет еще одним источником дохода для герцогини Сассекской.