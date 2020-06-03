Министерству здравоохранения РФ поручено внести проект постановления, предусматривающий изменения в реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медицинских организаций.

Министерству здравоохранения РФ поручено внести проект постановления, предусматривающий изменения в реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медицинских организаций.Такое распоряжение отдал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам состоявшегося 1 июня заседания президиума координационного совета при кабинете министров.Минздрав должен предоставить документ до 4 июня.