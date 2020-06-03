Студент филологического факультета (где много девушек и мало пацанов) за несколько месяцев до окончания универа приходит к ректору и приносит заявление что бы его отчислили из числа студентов.
Ректор ему говорит:
- Да что Вы, у Вас осталось несколько месяцев, закончите, пойдете работать
- Вы понимаете, я больше не могу, когда они на первом курсе обсуждали свою косметику - это я выдержал, когда на втором курсе, они обговаривали свое нижнее белье - фигня, когда на третем, они трандели за своих пацанов и кто скем спит- тоже фигня, на четвертом когда начали говорить за женитьбу и за детей - байка, но когда мне на пятом курсе началось снится что у меня стрелки на колготках - Вы знаете это уже слишком
еще анекдот!