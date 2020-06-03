Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову доработать общенациональный план восстановления экономики.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову доработать общенациональный план восстановления экономики.Мишустин попросил провести эту работу в ближайшее время.Президент Владимир Путин поручил накануне доработать план, который взят за основу восстановления роста экономики. В частности, необходимо доработать национальные проекты, на выполнение которых повлияли ограничения и карантин в связи с пандемией коронавируса.Кроме того, необходимо учесть замечания, которые прозвучат на отраслевых совещаниях. Путин проведет такие совещания в ближайшее время.Правительство продолжит общение с бизнесом и экспертами. План поможет не только преодолеть спад в экономике, но и обеспечить устойчивый рост ВВП, который станет основой роста доходов населения, заключил Мишустин.