Проанализировать применение правовых актов, принятых в период пандемии коронавируса, в том числе,указов мэра Москвы Собянина. Такое поручение Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору дал премьер Михаил Мишустин. Особое внимание будет уделено положениям, затрагивающим права и интересы граждан.

Проанализировать применение правовых актов, принятых в период пандемии коронавируса, в том числе указов мэра Москвы Собянина. Такое поручение Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору дал премьер Михаил Мишустин по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Работу будут вести вместе с правительством Москвы и экспертами-юристами.Особое внимание будет уделено положениям, затрагивающим права и интересы граждан, сообщает "Россия 24". Готовый доклад ждут через неделю. Кроме того, Минздраву и главам регионов необходимо выяснить, сколько средств индивидуальной защиты требуется медикам. Также нужно оценить, потребуются ли дополнительные места в больницах в случае второй волны коронавируса. Полный список поручений опубликован на сайте кабмина.Накануне Собянин сообщил, что режим самосохранения в Москве сохранится до осени, когда появятся вакцины от коронавируса.Ограничительные меры с столице действуют с конца марта. Жители должны оставаться дома, особенно те, кому старше 65 лет. С 1 до 15 июня горожане могут гулять и заниматься спортом на улице по специальному графику. Для передвижения на транспорте необходим цифровой пропуск.