Жительница Москвы рискует сесть в тюрьму на длительный срок. Женщина продала своего грудного ребенка знакомой семейной паре. Когда мать злоумышленницы забила тревогу, москвичка сообщила, ..

Жительница Москвы рискует сесть в тюрьму на длительный срок. Женщина продала своего грудного ребенка знакомой семейной паре.Когда мать злоумышленницы забила тревогу, москвичка сообщила, что малыша забрали против ее воли. Теперь женщине предстоит понести наказание по статьям о торговле людьми и заведомо ложном доносе, сообщает телеграм-канал "Baza".