Однояйцевые близнецы из Англии
приняли участие в необычном эксперименте. В течение определенного времени, под
контролем специалистов, они придерживались разных диет. К концу исследования
один из братьев, который питался исключительно веганской пищей, стал сообразительнее, но потерял сексуальное желание. Как
так получилось, рассказало британское издание The Daily Mail.
Однояйцевые близнецы из Англии
приняли участие в необычном эксперименте. В течение определенного времени, под
контролем специалистов, они придерживались разных диет. К концу исследования
один из братьев, который питался исключительно веганской пищей, стал сообразительнее, но потерял сексуальное желание. Как
так получилось, рассказало британское издание The Daily Mail.
32-летние Хьюго и Росс Тернер согласились на 12-недельный марафон под контролем ученых, который включал в себя одинаковые для братьев физические нагрузки, но каждому из них была предложена своя диета. Хьюго сел на веганскую диету, а Росс – на мясную, при этому общее количество потребляемых калорий для них было одинаковым. Кроме того, братья тренировались по пять-шесть раз в неделю.
В начале эксперимента Хьюго весил
84 килограмма при 13% жира
в организме. За месяц веганской диеты он
потерял 4 килограмма, а к концу эксперимента его вес составил 82 килограмма с 12%
жира. Благодаря веганской диете у него упал уровень холестерина, и Хьюго также обнаружил, что стал более сконцентрированным и энергичным. Но есть и плохие новости. Не потребляя продукты животного происхождения у Хьюго резко упало либидо. "Я совершенно потерял его", – признался близнец-веган.
При этом, микробиом кишечника Хьюго,
популяции полезных бактерий, которые живут в пищеварительной системе человека, улучшился, повысив его устойчивость к некоторым формам
хронических заболеваний, снижая риск ожирения и диабета II типа.
13 Янв 2020 в 4:28 PST
Тем временем Росс начал эксперимент, имея 13% жира. За время исследования он набрал более 4 килограммов мышечной массы, но процент жира повысился на 2%. К концу эксперимента он весил почти 86 килограммов. Так же как у Хьюго, рацион Росса был сбалансированный, но более разнообразный. Помимо растительной пищи он употреблял также курицу, рыбу, говядину и молочные продукты.
Братья сказали, что они многому
научились во время эксперимента и теперь планируют включить больше веганской
еды в свой ежедневный рацион. Они заявили, что будут есть мясо и как можно больше растительной пищи, используя знания, полученные во время исследования.