Однояйцевые близнецы из Англии приняли участие в необычном эксперименте. В течение определенного времени, под контролем специалистов, они придерживались разных диет. К концу исследования один из братьев, который питался исключительно веганской пищей, стал сообразительнее, но потерял сексуальное желание. Как так получилось, рассказало британское издание The Daily Mail.

Однояйцевые близнецы из Англииприняли участие в необычном эксперименте. В течение определенного времени, подконтролем специалистов, они придерживались разных диет. К концу исследованияодин из братьев, который питался исключительно веганской пищей, стал сообразительнее, но потерял сексуальное желание. Кактак получилось, рассказало британское издание The Daily Mail.32-летние Хьюго и Росс Тернер согласились на 12-недельный марафон под контролем ученых, который включал в себя одинаковые для братьев физические нагрузки, но каждому из них была предложена своя диета. Хьюго сел на веганскую диету, а Росс – на мясную, при этому общее количество потребляемых калорий для них было одинаковым. Кроме того, братья тренировались по пять-шесть раз в неделю.В начале эксперимента Хьюго весил84 килограмма при 13% жирав организме. За месяц веганской диеты онпотерял 4 килограмма, а к концу эксперимента его вес составил 82 килограмма с 12%жира. Благодаря веганской диете у него упал уровень холестерина, и Хьюго также обнаружил, что стал более сконцентрированным и энергичным. Но есть и плохие новости. Не потребляя продукты животного происхождения у Хьюго резко упало либидо. "Я совершенно потерял его", – признался близнец-веган.При этом, микробиом кишечника Хьюго,популяции полезных бактерий, которые живут в пищеварительной системе человека, улучшился, повысив его устойчивость к некоторым формамхронических заболеваний, снижая риск ожирения и диабета II типа.13 Янв 2020 в 4:28 PSTТем временем Росс начал эксперимент, имея 13% жира. За время исследования он набрал более 4 килограммов мышечной массы, но процент жира повысился на 2%. К концу эксперимента он весил почти 86 килограммов. Так же как у Хьюго, рацион Росса был сбалансированный, но более разнообразный. Помимо растительной пищи он употреблял также курицу, рыбу, говядину и молочные продукты.Братья сказали, что они многомунаучились во время эксперимента и теперь планируют включить больше веганскойеды в свой ежедневный рацион. Они заявили, что будут есть мясо и как можно больше растительной пищи, используя знания, полученные во время исследования.