Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что в регионе зарегистрированы два новых крупных очага распространения коронавируса нового типа - детском саду и в Доме ребенка.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что в регионе зарегистрированы два новых крупных очага распространения коронавируса нового типа — детском саду и в Доме ребенка.Так, в городе Сусуман у 12 из 57 сотрудников детского сада "Родничок" обнаружен коронавирус, тестирование продолжается. Выявлено, что с инфицированными контактировали около 300 человек. В Магадане в большом – 104 человека — коллективе специализированного Дома ребенка выявлены девять подтвержденных случаев заболевания. У детей тесты пока отрицательные, уточнил глава региона.По последним данным, к настоящему времени в Магаданской области коронавирусом заразился 261 человек, трое умерли, 199 вылечились. Крупнейший очаг зафиксирован в Ягоднинском округе региона, где заразились около 70 сотрудников одной из золотодобывающих артелей, напоминает РИА Новости.