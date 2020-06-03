Социальная сеть ВКонтакте объявила о запуске групповых голосовых и видеозвонков прямо на сайте

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске групповых голосовых и видеозвонков прямо на сайте. Новая функция будет удобной для пользователей, которые предпочитают общаться через веб-версию сервиса, а не мобильное приложение. Об этом Вестям.Ru сообщили в компании."На старте одновременно общаться в групповых звонках могут до 8 человек, - сказали в пресс-службе. - Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения". Позднее количество участников, которые могут принимать участие в беседе, обещают увеличить.В мобильном приложении "ВКонтакте" групповые видеозвонки появились в середине мая. Там также одновременно общаться могут не более восьми человек. Ранее звонки "один на один" были доступны только в настольной версии мессенджера VK Messenger.По собственной статистике компании, за I-й квартал года пользователи "ВКонтакте" совершали до 64 миллионов звонков в месяц. Это на 24% больше, чем за тот же период 2019-го.