В Северо-Курильске ввели режим чрезвычайной ситуации - на одном из судов выявили двух рыбаков с коронавирусом. Вместе с ними на борту были ещё 14 человек.

В Северо-Курильске ввели режим чрезвычайной ситуации — на одном из судов выявили двух рыбаков с коронавирусом. Вместе с ними на борту были ещё 14 человек.Во время рейса члены экипажа почувствовали себя плохо, их всех протестировали на Covid-19. Два анализа оказались положительными. Рыбаков с коронавирусом изолировали в больнице, остальных — на судне, которое стоит у отдельного пирса в порту Северо-Курильска.Экипаж обеспечен всеми необходимыми продуктами и топливом, отмечает телеканал "Россия 24".