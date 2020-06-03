Во Владимире утром из-за мокрого дорожного полотна произошла авария. На Соборной площади водитель иномарки снес бетонные столбики, ограждающие проезжую часть от пешеходной. Пострадавших из числа людей нет.

Во Владимире утром из-за мокрого дорожного полотна произошла авария. На Соборной площади водитель иномарки снес бетонные столбики, ограждающие проезжую часть от пешеходной. Пострадавших из числа людей нет.Декоративные столбики установили год назад. Они заменили временные бетонные блоки, выставленные в качестве ограждения пешеходной зоны. Как информирует ГТРК "Владимир", работники коммунальной службы насчитали семь пострадавших опор.Отметим, подобное ДТП, только с жертвой, произошло в 2018 году. Тогда водитель за рулем иномарки сбил пешехода возле старых Торговых рядов. Мужчина с тяжелыми травмами был отправлен в реанимации, но не приходя в сознание, скончался. К слову, защитные столбики или иное ограждение в этом месте так и не сделали.