В эфире телеканала Россия-Культура 22 июня состоится телевизионная версия спектакля Вместо эпилога московского театра Современник. Эта постановка Алексея Симонова, приуроченная к горькой дате начала Великой Отечественной войны.

В эфире телеканала "Россия-Культура" 22 июня состоится телевизионная версия спектакля "Вместо эпилога" московского театра "Современник". Эта постановка Алексея Симонова, приуроченная к горькой дате начала Великой Отечественной войны.Более двух месяцев учреждения культуры находились в самоизоляции, а теперь с осторожностью начинают выходить из вынужденного карантина. "Современник" покажет зрителям премьеру, открыв при этом не обычный театральный занавес, а телевизионный."Вместо эпилога" — постановка по произведениям Константина Симонова. Автор идеи — народный артист России Сергей Гармаш, который пригласил в соавторы сына драматурга Алексея.Генеральная репетиция уже состоялась 2 июня после сдачи всеми участниками тестов на коронавирус. Телевизионные съемки литературного спектакля состоятся 4 и 5 июня.Текст постановки создан на основе фрагментов романов "Живые и мертвые", "Солдатами не рождаются", двух рассказов "Вместо эпилога" и "Свеча", а также повести "Софья Леонидовна". В истории московского театра уже было шесть спектаклей о войне, три из них — по прозе Симонова.Постановка может показаться зрителю необычной, поскольку больше похожа на "читку" и репетицию. В ней примут участие Дарья Белоусова, Виктория Толстоганова, Иван Стебунов, Виктория Романенко, Владислав Ветров. Актеры постараются передать современное звучание великих текстов, а также объяснить чувства и стремления героев Константина Симонова.Смотрите телеверсию спектакля "Вместо эпилога" 22 июня на телеканале "Россия-Культура".