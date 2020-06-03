Ольга Бузова засветила в клипе грудь. Она поделилась смелым кадром с поклонниками.

Ольга Бузова "засветила" в клипе грудь. Она поделилась смелым кадром с поклонниками.Певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте архивное фото со съемок клипа, где показала интимное место. Правда, на самом снимке грудь оголена частично, за то в полной версии ролика можно увидеть то, что женщины обычно не показывают широкой публике.Клип называется "Нам будет жарко". На видео Ольга Бузова позирует в парике бирюзового цвета, короткой куртке и синем купальнике. "Ну вот он, мой архив... май 2017. Люблю Вас", – подписала кадр звезда.Фолловеры отреагировали на пост поющей ведущей неоднозначно. Поклонники, как и следовало ожидать, завалили исполнительницу комплиментами. Однако фото не всем пришлось по душе. "На транса похожа", – распек Ольгу Бузову один из комментаторов.2 Дек 2019 в 11:45 PSTНапомним, ранее знаменитость похвасталась дорогим кольцом с бриллиантами. По данным телеграм-канала "Только никому", оно стоит около десяти тысяч долларов.Отметим, что уже больше года счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Но не все верят в искренность чувств пары. Некоторые считают, что это всего лишь пиар-ход.Как писали "Дни.ру", телеведущая не раз говорила, что мечтает снова выйти замуж. При этом недавно она призналась, что ни одна свадьба не может спасти отношения, если в паре есть конфликты и непонимание.