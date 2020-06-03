03.06.2020

2020-06-03 18:10:04

На Владимир надвигается гроза и штормовой ветер

По данным Владимирского гидрометеоцентра погода в регионе ухудшится к вечеру. Ожидается усиление восточного ветра до 13-18 м/с, ливень, гроза. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего утра.

Пётр Денисов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области предупреждает о повышенных рисках возникновения происшествий, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Гражданам рекомендовано во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

При происшествиях незамедлительно звоните по номерам 101 и 112.