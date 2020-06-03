Кризис в сфере аренды автомобилей может нанести новый удар по уже оказавшейся в тяжелой ситуации автомобильной отрасли США. Прокатным компаниям не нужны новые машины, а вот покупатели автопрому нужны, как никогда.

Многочисленные проблемы американских сервисов по аренде машин могут стать кувалдой, которая покорежит застрявших на наковальне мировой пандемии автопроизводителей. Как сообщает агентство Reuter, арендные компании массово отменяют уже сделанные заказы и отказываются от новых покупок.Примером может служить компания Hyundai, по сравнению с маем 19-го года ее поставки машин в автопарки в США за прошлый месяц рухнули почти на 80%, тогда как розничные продажи даже подросли на 5%.По мнению экспертов, в этом году только из-за коллапса сервисов по прокату машин весь американский авторынок может сжаться на 12%. При этом ситуация осложняется тем, что корпоративные поездки могут восстанавливаться гораздо дольше обычного транспортного сообщения, а именно этот сегмент был ядром бизнеса арендных компаний в Соединенных Штатах. А ведь в конце мая заявление на банкротство подал один из крупнейших игроков на рынке и старейший сервис проката автомобилей, компания Hertz.По данным аналитической компании Jefferies, только в 2019 году Hertz и ее конкурент Avis Budget Group Inc вместе приобрели около 970 тысяч автомобилей у примерно десятка автопроизводителей, что на 2,4% меньше, чем годом ранее.А теперь, как сообщили Reuters в Hertz, компания ведет переговоры переговоры с американскими производителями об отмене около 90% своих оставшихся заказов 2020 года и не планирует приобретать новые машины. Кроме того, Avis заявила, что она будет отменять 80% новых заказов в США до конца года.“По крайней мере 80% новых покупок отменено после COVID-19”, — прокомментировал ситуацию аналитик Jefferies Хамза Мазари, добавив, что по его оценке, не стоит ждать восстановления рынка корпоративных поездок до 2022 года.