В Минздраве России рассказали о подробностях протекания коронавируса у граждан преклонного возраста. Оказывается, инфекция у них может выражаться атипично.

В Минздраве России рассказали о подробностях протекания коронавируса у граждан преклонного возраста. Оказывается, инфекция у них может выражаться атипично.Среди симптомов COVID-19 – бред, тахикардия, снижение артериального давления,конъюнктивит и делирий. Причем, признаки коронавируса могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания.В методических рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции. отмечается, что у пожилых пациентов может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля или одышки. По последним данным, в нашей стране число случаев заражения COVID-19 превысило 432 000, 5 215 человек скончались, 195 000 вылечились.Примечательно, что суточный прирост заболевших снижается третий день подряд. Однако ситуация с остается тревожной.25 Май 2020 в 10:55 PDTНапомним, ранее стало известно, что полная отмена введенных из-за ограничений возможна летом следующего года. Об этом говорится в общенациональном плане восстановления экономики, подготовленном правительством.Как писали "Дни.ру", в России разрабатывается вакцина от COVID-19. Ее испытают на военных. Минобороны отобрало 50 военнослужащих-добровольцев. Среди них пять женщин.