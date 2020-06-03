Рита Дакота призналась, что хочет приучить двухлетнюю дочь Мию от экс-супруга Влада Соколовского к вегетарианству. Певица ищет специалиста по детскому питанию.

Рита Дакота призналась, что хочет приучить двухлетнюю дочь Мию от экс-супруга Влада Соколовского квегетарианству. Певица ищетспециалиста по детскому питанию.О своем желании артистка сообщила в "Инстаграм". Знаменитость старается все свое свободное время посвящать маленькой наследнице. Она заботится о том, чтобы девочка росла здоровой и ни в чем не нуждалась.Рита Дакота попросила поклонников посоветовать ей специалиста по детскому питанию, в частности вегетарианскому.Звезда отметила, что ей хочется более подробно изучить этот вопрос спрофессионалом.Однако порыв исполнительницы встретил жесткую критику фолловеров. Многие подписчицы закидали Риту Дакоту камнями за то, что она не предоставляет ребенку право выбора.3 Июн 2020 в 7:04 PDT"Ты навязываешь дочке свои вкусы и предпочтения... это идиотизм... надо всегда давать выбор ребенку и не заставлять его есть или делать то, что хочешь ты... не ожидала от тебя такого расклада...", "Ребенку мясо нужно! Может, пока не стоит давать только вегетарианскую еду?", "Как можно посадить ребенка на какие-то диеты и тому подобное? Не издеваетесь над малышкой, мясо и молоко – то, что нужно детям", – высказались возмущенные пользовательницы соцсети.Примечательно, что сама Рита Дакота послеболезненного расставания с Владом Соколовским увлеклась йогой, медитацией итакже отказалась от мяса, став вегетарианкой. Судя по всему, артистка это и дочери.