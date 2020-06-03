Корвет Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов покинул Амурский судостроительный завод и отправляется на сдаточную базу во Владивостоке.

Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" покинул Амурский судостроительный завод и отправляется на сдаточную базу во Владивостоке, сообщает агентство ТАСС.Уточняется, что корабль находится в транспортном доке "Зея". По Амуру его тянут речные буксиры, в Японском море их заменят аналогичные суда, но морского класса.Заселить экипаж на корвет планируют в конце июня. До конца года корабль передадут Тихоокеанскому флоту.Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" относится к модернизированным сторожевикам проекта 20385. Водоизмещение – около 2 тысяч тонн, длина – примерно 100 метров, экипаж – 99 человек. Основное вооружение – ракетные комплексы "Калибр" и "Оникс".