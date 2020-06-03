Хоккейный ЦСКА готов рассмотреть вопрос о возвращении в команду форварда Кирилла Капризова и вратаря Ильи Сорокина, но только при условии, что оба игрока проведут в составе полный календарный сезон КХЛ. В соглашение не будут включены пункты о досрочном отъезде в Национальную хоккейную лигу.

Хоккейный ЦСКА готов рассмотреть вопрос о возвращении в команду форварда Кирилла Капризова и вратаря Ильи Сорокина, но только при условии, что оба игрока проведут в составе полный календарный сезон КХЛ. В соглашение не будут включены пункты о досрочном отъезде в Национальную хоккейную лигу.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Капризов планирует продолжить карьеру за океаном, в команде "Миннесота Уайлд", а Сорокин намерен обосноваться в "Нью-Йорк Айлендерс". Однако, нынешний сезон НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен с плей-офф из 24 команд и новичкам могут не разрешить сыграть в нем. А сезон-2020-2021 в Северной Америке может стартовать в январе.Поэтому, сообщает издание "Бизнес Online", в армейском клубе ждут и Капризова, и Сорокина, однако только при условии, что они проведут в КХЛ полноценный сезон. Также отмечается, что в случае возвращения Сорокина ЦСКА может расторгнуть контракт с вратарем Ларсом Юханссоном.