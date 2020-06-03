Звезда кино и сериалов объяснила, почему в последние годы реже появляется на экранах. Ольга Кабо много времени и сил уделяет театру.

Звезда кино и сериалов объяснила, почему в последние годы режепоявляется на экранах. Ольга Кабо много времени и сил уделяет театру.Знаменитость считает, что сейчас в кинематографе времямолодых персонажей, именно на них сейчас делается акцент в сценариях. По словам52-летней Ольги Кабо, для артистов ее возрастной категории работы мало. В кинокарьере звезды временный застой.Порой артистка сама отказывается от предложенных ролей. Не вовсех проектах у Ольги есть желание сниматься. Знаменитость не хочет тратитьвремя на некачественный материал. Впрочем, звезда не скрывает, что иногда и ейприходится получать отказ от режиссера.Много времени Ольга Кабо уделяет сцене. Артистка служит в Театре имени Моссовета. На весну и летоу знаменитости были запланированы гастроли, однако пандемия коронавирусаспутала все карты.Ольга Кабо призналасьтакже, что вспышка уханькской заразы и последующий карантин нанесли ощутимыйудар по ее кошельку. Между тем жаловаться на жизнь артистка не собирается.Знаменитость ждет не дождется снятия ограничений, она уже настроилась наактивную работу. "Я с новыми силами, отдохнувшая, воодушевленная исоскучившаяся по работе, снова ринусь в бой", – сказала звезда.26 Май 2020 в 7:03 PDTНапомним, сейчас на Первом канале идет сериал "Журавль в небе".В теленовелле Ольга Кабо сыграла одну из главных ролей. Знаменитость уверила,что в картину попала на общих основаниях. На пробах ей удалось впечатлить режиссераСергея Комарова. На кастинг актриса приехала подготовленной: с реквизитом ипариками. Такой основательный подход к делу, судя по всему, и произвел впечатлениена кинематографиста. Ольга Кабо поведала, что с советских времен очень боитсяпроб.