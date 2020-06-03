Звезда кино и сериалов объяснила, почему в последние годы реже
появляется на экранах. Ольга Кабо много времени и сил уделяет театру.
Звезда кино и сериалов объяснила, почему в последние годы реже
появляется на экранах. Ольга Кабо много времени и сил уделяет театру.
Знаменитость считает, что сейчас в кинематографе время
молодых персонажей, именно на них сейчас делается акцент в сценариях. По словам
52-летней Ольги Кабо, для артистов ее возрастной категории работы мало. В кинокарьере звезды временный застой.
Порой артистка сама отказывается от предложенных ролей. Не во
всех проектах у Ольги есть желание сниматься. Знаменитость не хочет тратить
время на некачественный материал. Впрочем, звезда не скрывает, что иногда и ей
приходится получать отказ от режиссера.
Много времени Ольга Кабо уделяет сцене. Артистка служит в Театре имени Моссовета. На весну и лето
у знаменитости были запланированы гастроли, однако пандемия коронавируса
спутала все карты.
Ольга Кабо призналась
также, что вспышка уханькской заразы и последующий карантин нанесли ощутимый
удар по ее кошельку. Между тем жаловаться на жизнь артистка не собирается.
Знаменитость ждет не дождется снятия ограничений, она уже настроилась на
активную работу. "Я с новыми силами, отдохнувшая, воодушевленная и
соскучившаяся по работе, снова ринусь в бой", – сказала звезда.
26 Май 2020 в 7:03 PDT
Напомним, сейчас на Первом канале идет сериал "Журавль в небе".
В теленовелле Ольга Кабо сыграла одну из главных ролей. Знаменитость уверила,
что в картину попала на общих основаниях. На пробах ей удалось впечатлить режиссера
Сергея Комарова. На кастинг актриса приехала подготовленной: с реквизитом и
париками. Такой основательный подход к делу, судя по всему, и произвел впечатление
на кинематографиста. Ольга Кабо поведала, что с советских времен очень боится
проб.