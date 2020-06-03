В России 10 миллионов безработных, а официальная статистика неточная, заявил основатель сервиса Superjob Алексей Захаров. К осени показатель может удвоиться.

В России 10 миллионов безработных, а официальная статистика неточная, заявил основатель сервиса Superjob Алексей Захаров. К осени показатель может удвоиться.По его мнению, "из-за самоизоляции не все компании могут оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий". Как только карантин закончится и компании заработают, "мы сразу увидим рост безработицы". "Реальное число безработных раз в 5-6 выше. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 миллионов человек. К осени цифра может вырасти до 20 миллионов", — считает Захаров.По данным Минтруда, количество официальных зарегистрированных безработных россиян достигло 2,1 миллиона человек.Действительное количество безработных россиян в 4 раза превышает количество официально зарегистрированных в службах занятости россиян, заявил президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте России по правам человека Борис Кравченко.Уровень безработицы в этом году может достичь значений кризисного 2009 года: к концу года Центр стратегических разработок ожидает 9 миллионов безработных. Дело в том, что частный сектор столкнулся с потерей прибыли и сложностями в получении господдержки. Комментирует Олег Шибанов, профессор кафедры финансов Российской экономической школы.