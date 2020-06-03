В России начали продавать клубнику – и кубанскую, и подмосковную. В среднем обычный россиянин съедает всего полтора килограмма клубники в год, а зря, потому что эта ягода приносит огромную пользу организму. Подробнее о ее свойствах рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

В России начали продавать клубнику – и кубанскую, и подмосковную. В среднем обычный россиянин съедает всего полтора килограмма клубники в год, а зря, потому что эта ягода приносит огромную пользу организму. Подробнее о ее свойствах в эфире телеканала "Россия 1" рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.Клубника действительно очень полезна, отметила эксперт. Употребление этой ягоды может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний."Экстракт клубники влияет на выработку в организме определенных белков, которые в свою очередь регулируют жировой обмен в нашем организме и снижают количество плохого холестерина в плазме крови, – пояснила диетолог. – С другой стороны, клубника содержит достаточно большое количество витамина C, который является хорошим антиоксидантом и положительно влияет на наши сосуды".Клубнику можно назвать средством, помогающим при профилактике атеросклероза. Она содержит вещества, которые препятствуют "прилипанию" фрагментов холестерина, триглициридов, к стенкам кровеносных сосудов."Профилактируя атеросклероз, мы снижаем риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов", – подчеркнула эксперт.Помимо этого клубника способна еще и защитить от возрастной деменции."Есть исследования, которые показали, что регулярное употребление в день стакана ягод, в том числе клубники, помогает снизить где-то на 30-40 процентов риск развития болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других так называемых нейродегенеративных заболеваний головного мозга, которые могут появиться с возрастом", – отметила Макиша.Также клубника полезна для профилактики сахарного диабета. Она содержит большое количество физитина – вещества, которое предотвращает связывание сахара с протеином и тормозит процесс гликирования (ключевой механизм повреждения тканей при сахарном диабете). При этом, несмотря на то, что в клубнике содержатся углеводы, ее можно употреблять тем, кто страдает диабетом."Те процессы, которые она профилактирует в организме, связаны именно с формированием инсулинорезистентности, которая является, в общем-то, первым шагом к диабету", – пояснила эксперт.В целом, по словам диетолога, натуральные продукты – ягоды, фрукты и овощи – содержат очень большой набор антиоксидантов. Многие из них оказывают непосредственное воздействие на процессы деления клеток, в том числе и опухолевых. Клубника как раз содержит такие вещества и может помочь в профилактике онкологических заболеваний.Ранее эксперты назвали ряд продуктов, ежедневное употребление которых способствует профилактике рака. Выяснилось, что снизить риск развития онкологических заболеваний помогают яблоки, морковь, крестоцветные овощи (брокколи, цветная и белокочанная капуста), рыбий жир, орехи, бобовые и кофе.