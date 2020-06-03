Звезда сериала Друзья обеспокоила фанатов. Актер Мэттью
Перри выглядит не лучшим образом.
Звезда сериала "Друзья" обеспокоила фанатов. Актер Мэттью
Перри выглядит не лучшим образом.
Папарацци сфотографировали 50-летнего артиста на одной из
улиц Лос-Анджелеса. Мэттью Перри не мог самостоятельно выбраться из машины.
Покинуть автомобиль звезде сериала "Друзья" помогала подруга.
На фото артист выглядит совершенно измученным.
Показалось даже, что знаменитость находится в невменяемом состоянии. Мэттью Перри зачем-то надел сразу две маски: медицинскую – поверх рта, а для сна натянул на лоб.
Поклонники опасаются, что у звезды сериала "Друзья" вновь случился
срыв. Артист много лет с переменным успехом борется с алкогольной и наркотической
зависимостью. В 2018 году Мэттью Перри завязал с пагубными пристрастиями. На
звезду благотворно повлиял роман с 29-летней актрисой Молли Хервиц.
Возлюбленная поддерживала артиста в его новой жизни.
Не так давно Хервиц ушла от Перри. Поговаривают, что девушка
устала сдерживать звезду в стремлении к саморазрушению
алкоголем и наркотиками.
Между тем ходят слухи, что Мэттью Перри подвело здоровье.
Дескать, артист столкнулся с серьезными медицинскими проблемами. Карантин из-за
коронавируса звезда сериала "Друзья" использует, чтобы восстановить
самочувствие.