Звезда сериала Друзья обеспокоила фанатов. Актер Мэттью Перри выглядит не лучшим образом.

Звезда сериала "Друзья" обеспокоила фанатов. Актер МэттьюПерри выглядит не лучшим образом.Папарацци сфотографировали 50-летнего артиста на одной изулиц Лос-Анджелеса. Мэттью Перри не мог самостоятельно выбраться из машины.Покинуть автомобиль звезде сериала "Друзья" помогала подруга.На фото артист выглядит совершенно измученным.Показалось даже, что знаменитость находится в невменяемом состоянии. Мэттью Перри зачем-то надел сразу две маски: медицинскую – поверх рта, а для сна натянул на лоб.Поклонники опасаются, что у звезды сериала "Друзья" вновь случилсясрыв. Артист много лет с переменным успехом борется с алкогольной и наркотическойзависимостью. В 2018 году Мэттью Перри завязал с пагубными пристрастиями. Назвезду благотворно повлиял роман с 29-летней актрисой Молли Хервиц.Возлюбленная поддерживала артиста в его новой жизни.Не так давно Хервиц ушла от Перри. Поговаривают, что девушкаустала сдерживать звезду в стремлении к саморазрушениюалкоголем и наркотиками.Между тем ходят слухи, что Мэттью Перри подвело здоровье.Дескать, артист столкнулся с серьезными медицинскими проблемами. Карантин из-закоронавируса звезда сериала "Друзья" использует, чтобы восстановитьсамочувствие.