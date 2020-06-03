У Первого канала и России 1 могут возникнуть серьезные проблемы. Знаменитый российский юрист и правозащитник Александр Хаминский убежден, что в результате халатности сотрудников участники телепередач заразились коронавирусной инфекцией.

У Первого канала и России 1 могут возникнуть серьезные проблемы. Знаменитый российский юрист и правозащитник Александр Хаминский убежден, что в результате халатности сотрудников участники телепередач заразились коронавирусной инфекцией.РуководительЦентра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминскийобратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Правозащитник требует провестипроверку по фактам неисполнения Первым каналом и Россией 1 требований,установленных Указом мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ (в ред. от 07.05.2020г.) и привлечь виновных граждан, должностных лиц и юридических лиц кответственности, предусмотренной ст. 20.6.1 КоАП РФ за действия (точнее,бездействие), которые привели к заражению новой коронавирусной инфекциейCOVID-2019 участников телепередач. Речь идет об Александре Гордоне – ведущемшоу "Док-Ток" на Первом канале), а также участницах "Танцев со звездами", выходящихна России 1 – Дарье Мороз, Алене Бабенко и Марии Иваковой.28 Янв 2020 в 6:22 PSTСогласнопозиции Хаминского, к заражению привело неиспользование при съемках телепередачсредств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и несоблюдение социальнойдистанции. Более того, 14 мая общественный деятель, являющийся лицом, участвующимв профилактике правонарушений в соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального законаот 23.06.2016 г. № 182-ФЗ проводил в отношении глав телеканаловпрофилактические мероприятия в форме правового просвещения и правовогоинформирования. Соответственно, после указанного срока совершенные в ходе съемоктелепередач правонарушения квалифицируютсякак преднамеренные и влекут за собой привлечение к ответственности: применениек виновным мер прокурорского надзора и/или возбуждения дела об административномправонарушении.