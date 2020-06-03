Девятнадцатилетний студент из Санкт-Петербурга зарезал родную мать, пугавшую его военным призывом. Во время следственного эксперимента он спокойно рассказал, как расправился с 42-летней женщиной.

Девятнадцатилетний студент из Санкт-Петербурга зарезал родную мать, пугавшую его военным призывом. Во время следственного эксперимента он спокойно рассказал, как расправился с 42-летней женщиной.Убийство произошло 29 мая в квартире по Богатырскому проспекту. Отношения между матерью и сыном давно были накалены из-за постоянных ссор, вызванных успеваемостью молодого человека."Начала оскорблять: "трус", "слабак" и не помню, как еще", — припомнил он события того дня.Самоутвердился студент колледжа с помощью кухонного ножа — им он нанес матери несколько ударов, а затем поволок тело в кладовку."Поскольку тело моей матери ещё подавало признаки жизни, я нанёс ещё несколько ударов в область живота", — поставил он точку.Сделав запись в дневнике, молодой человек скрылся, но вскоре был задержан. Сегодня суд заключил его под стражу.