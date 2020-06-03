В Подмосковье 3 июня перешли к очередному этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Для верующих вновь стали доступны храмы, в некоторых районах богослужения организуют на открытом воздухе. К прежнему графику вернулись областные ЗАГСы, и, наконец, заработали салоны красоты.

В Подмосковье 3 июня перешли к очередному этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Для верующих вновь стали доступны храмы, в некоторых районах богослужения организуют на открытом воздухе. К прежнему графику вернулись областные ЗАГСы, и, наконец, заработали салоны красоты. Конечно, с соблюдением строгих санитарных правил.Некоторые салоны уже принимают первых посетителей. Меры безопасности соблюдают: на входе администратор измеряет температуру, обрабатывает руки антисептиком и только после этого можно в кресло к мастеру.Рабочие залы стали выглядеть иначе.- Везде простыни одноразовые, обеспечивается максимальная безопасность, меряется температура. И кресла стоят на большем расстоянии друг от друга. До карантина здесь было три кресла.А еще появилась специальная разметка, как в магазинах или метро. Дистанция в помещении — обязательное условие. Поэтому сейчас открылись салоны, площадь которых позволяет соблюдать эти правила. Особые требования и к мастерам."Более тяжелая стала форма для мастеров. Она стала закрытого типа — шапочка, специальный медицинский халат плюс перчатки и маска", — рассказывает Татьяна Павлова, директор салона.Ну, а чашка ароматного кофе во время процедур пока остается в прошлом. Угощать посетителей разрешили только водой в бутылках.Похожие правила и в СПА-салонах. Правда, там доступны еще не все услуги: можно посетить баню, сауну, а вот бассейн и купальня закрыты."Для банных комплексов мы ввели норматив по площади — на одного человека не менее 5 квадратных метров. Работа предприятий может начаться только после того, как все требования выполнены, и директор предприятия направляет в адрес министерства уведомление об этом", — объясняет Андрей Разин министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Очередной этап снятия ограничительных мер — это продолжение предыдущего, во время которого открылись парки и офисы МФЦ, был снят пропускной режим.Сейчас в новом формате проходят и службы в церквях — молитвы читают на улице с дистанцией в полтора метра друг от друга."Чтобы прихожане, которые стоят на улице, не только аудиотрансляцию слышали, мы перенесли престол ближе к выходу. Соответственно, прихожане буде видеть священника. По сути, мы вместе участвуем в богослужении", — говорит Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино.В общественном транспорте тоже перемены — снова можно оплатить проезд банковской картой.- С картой "Стрелка" бывали такие моменты: иногда не пополнил баланс, потому что проверить его не всегда возможно. А банковская карта всегда при себе, всегда есть деньги.Правила придется соблюдать всем, за этим будут следить контролеры.