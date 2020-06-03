Наталья Подольская в беседе с журналистами поделилась радостью: скоро у них появится новый член семьи! Звезда планирует сделать необычный подарок своему сыну на пятилетие.

Наталья Подольская в беседе с журналистами поделилась радостью: скоро у них появится новый член семьи! Звезда планирует сделать необычный подарок своему сыну на пятилетие.Родители заранее позаботились о сюрпризе в условиях режима самоизоляции. Как оказалось, мальчик давно мечтает о собаке, и наконец артисты решились на питомца.Как отметила Наталья Подольская, она прекрасно понимает, что хлопоты по уходу за четвероногим другом лягут на плечи взрослых. "Тему, конечно, тоже будем привлекать", – уверяет звезда.Артисты знают, что после появления собаки жизнь семьи сильно изменится – нужно будет многое перестраивать под пса. Кстати, породу выбрали британскую – кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Собак этого вида называют маленькими компаньонами, они прекрасно уживаются с детьми и легко поддаются дрессировке.28 Фев 2019 в 1:54 PSTВладимир Пресняков периодически говорит о том, что не против завести еще одного ребенка – он души не чает в маленьком Артемии. Наталью Подольскую часто подозревают в интересном положении, однако артистка отмахивает и обещает сообщить о беременности, если та случится.Напомним, в конце мая известная певица отметила 38-й день рождения. У девушки есть сестра-близнец, с которой они очень близки.