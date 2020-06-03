Мужчина был задержан по пути домой в Курскую область.

30 мая в отделение полиции МВД России по Селивановскому району поступило заявление от местной жительницы о хищении денежных средств с ее банковского счета. Подозрение в совершении преступления пало на гражданина, который приезжал к ней в гости из Курской области. Сотрудники полиции установили, что, поссорившись с женщиной и уходя из дома, подозреваемый похитил ее банковские карты. В соседнем населенном пункте он снял со счета все денежные средства на сумму более 40 тысяч рублей. Когда потерпевшей на телефон пришло смс-уведомление о снятии денежных средств, она обратилась в полицию.В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что мужчина на автомобиле такси может направляться по месту регистрации в Курскую область. Сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигался в качестве пассажира предполагаемый злоумышленник, а также личность водителя и связались с ним. Мужчина под предлогом ремонта автомобиля остановился в одном из сел района. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого и доставили в отделение МВД России по Селивановскому району.Задержанный дал признательные показания. Похищенные денежные средства были изъяты полицейскими.Следователями отделения МВД Росси по Селивановскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, - кража, совершенная с банковского счета. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.