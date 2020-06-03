Злоумышленник убедил потерпевшего, что работает в одной из российских авиакомпаний и может помочь приобрести авиабилеты по выгодной цене...

«Оперуполномоченные ОУР УВД по СЗАО совместно с коллегами из ОУР Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с авиабилетами», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от 35-летнего мужчины. По его словам, знакомый убедил его, что работает в одной из российских авиакомпаний и может помочь по выгодной цене приобрести авиабилеты. Также мужчина демонстрировал свои фото с воздушных судов. Поверив ему, потерпевший перевел на его счет денежные средства, но билетов так и не получил. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Баженова полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель столицы.Установлено, что злоумышленник не работал в авиаотрасли и не мог исполнить свои обязательства. Он бесплатно забронировал места на воздушном судне через интернет-сайт и как доказательство прислал скриншот, потребовав оплатить стоимость билетов. Переписку с заявителем мужчина вел якобы от лица представителей авиакомпании, используя адрес электронной почты с ее наименованием. Когда заявитель перевел денежные средства, его знакомый перестал выходить на связь, скрывшись с деньгами, а онлайн-бронирование было аннулировано.Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.Если вы столкнулись с аналогичной ситуацией и узнали человека на видео, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по телефонам: 8 (499) 194-11-25, 8 (499) 194-11-85.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56