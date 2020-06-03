Пока один из злоумышленников отвлекал пожилую женщину, двое соучастников в другой комнате искали ценные вещи и деньги...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Капотня задержали одного из подозреваемых в краже денежных средств у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 88-летняя жительница столицы. Она рассказала, что к ней в квартиру на улице Капотня позвонили трое неизвестных, которые представились работниками жилищной организации. Под предлогом ремонта сантехники они прошли в квартиру. Спустя некоторое время после их ухода, пожилая женщина обнаружила пропажу денежных средств в сумме около 140 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 29-летний приезжий. Установлено, что задержанный вместе с неустановленными лицами, введя в заблуждение пенсионерку, обманным путем проник к ней в квартиру. Пока один из них отвлекал потерпевшую, двое соучастников в другой комнате искали ценные вещи и деньги. Обнаружив в шкафу денежные средства, они похитили их, после чего скрылись. Похищенным распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18