Заявитель перевел на банковскую карту «продавца» денежные средства, после чего он перестал выходить на связь.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 33-летнего жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился житель столицы. Он рассказал, что его знакомый предложил приобрести автомобиль «Вольво». Мужчина согласился и перевел на банковскую карту «продавца» денежные средства. После перевода мужчина перестал выходить на связь. Ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на проспекте Андропова. Им оказался 33-летний житель столицы.Установлено, что у злоумышленника не было автомобиля, который он якобы продавал.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22