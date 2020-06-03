Полузащитнику московского футбольного ЦСКА Ильзату Ахметову была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава. Как сообщает пресс-служба столичной команды, операция прошла по плану.

Полузащитнику московского футбольного ЦСКА Ильзату Ахметову была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава. Как сообщает пресс-служба столичной команды, операция прошла по плану.О сроках восстановления футболиста клуб сообщит позже. Сам игрок также высказался по этому поводу, написав в Instagram: "Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул мое плечо на место. Операция прошла быстро и легко! Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Il'zat Akhmetov (@i.akhmetov77) 2 Июн 2020 в 9:11 PDTАхметов – воспитанник казанского "Рубина", из которого перешел в ЦСКА летом 2018 года. В составе армейцев 22-летний хавбек в текущем сезоне принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.Также на его счету семь матчей за национальную сборную России, в составе которой он дебютировал 21 марта 2019 года в игре против команды Бельгии (1:3).