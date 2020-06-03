Полузащитник французского Лиона Уссем Ауар может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 21-летнего хавбека заинтересован туринский Ювентус.

Полузащитник французского "Лиона" Уссем Ауар может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 21-летнего хавбека заинтересован туринский "Ювентус".Как сообщает L'Equipe, игроком также интересуется "Манчестер Сити", но сам футболист предпочтет "Старую синьору", так как УЕФА отстранил "Сити" от Еврокубков из-за финансового Fair Play.Ауар – воспитанник "Лиона", в составе которого в текущем сезоне принял участие в 37 играх во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Уссема в 49,5 миллиона евро.