Американский защитник Крис Уайдмэн рассказал о своем переходе в нижегородский хоккейный клуб Торпедо, с которым он подписал контракт, рассчитанный на один сезон – до 30 апреля 2021 года.

Американский защитник Крис Уайдмэн рассказал о своем переходе в нижегородский хоккейный клуб "Торпедо", с которым он подписал контракт, рассчитанный на один сезон – до 30 апреля 2021 года."В 2016 году я приезжал в Россию, на чемпионат мира, – приводит слова Уайдмэна пресс-служба "Торпедо". – Это был отличный опыт, мне очень понравилось, и я с нетерпением жду возможности приехать в Нижний Новгород. Это будет отличный сезон".Хоккейный клуб "Торпедо" достиг договоренности о подписании контракта с американским защитником с большим опытом игры в НХЛ Крисом Уайдмэном. @Chris_Wideman pic.twitter.com/xLMgn8CQhX— HC Torpedo (@torpedonn) June 1, 2020По словам спортсмена, вся его семья готова к переезду в Россию: "Мы все хотим посмотреть новую страну, город, команду". Хоккеист также рассказал, о тех достопримечательностях, которые ему довелось посетить, приехав на мировое первенство."Понравилось гулять по Питеру, прошелся по музеям. В Москве посетил Красную площадь. Увидел много интересных зданий. Одним словом – Россия понравилась. Я "погуглил" информацию про Нижний Новгород, также много чего рассказывал Энди Миле. Поэтому хочу уже скорее прогуляться по этому городу".Напомним, Крис в разные годы играл за "Оттаву", "Эдмонтон" и "Флориду". На его счету 181 матч, 16 шайб и 29 передач в Национальной хоккейной лиге. Прошедший сезон 30-летний защитник провел в АХЛ. В 53 матчах за "Сан Диего" он набрал 31 (9+22) очко.