По информации пресс-службы МЧС России, в Санкт-Петербурге в результате пожара, вспыхнувшего в квартире девятиэтажного жилого доме, расположенного в Выборгском районе города, погибли четыре человека. Детей среди жертв нет.

По информации пресс-службы МЧС России, в Санкт-Петербурге в результате пожара, вспыхнувшего в квартире девятиэтажного жилого доме, расположенного в Выборгском районе города, погибли четыре человека. Детей среди жертв нет.Возгорание произошло в двухкомнатный квартире на девятом этаже дома, площадь пожара составила 18 квадратных метров. К тушению огня привлекались 22 человека и семь единиц техники, передает РИА Новости.