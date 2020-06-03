Правительство РФ направит для РЖД 60,5 миллиарда руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году, сообщается в правительственном распоряжении.

Правительство РФ направит для РЖД 60,5 миллиарда рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году, сообщается в правительственном распоряжении.Инвестиционная программа "Российских железных дорог" на 2020 год будет сокращена на 200 миллиардов руб.Президент Владимир Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции "Российских железных дорог" (РЖД) в реальный сектор. Глава государства 25 мая провел в Кремле рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым.Инвестпрограмма РЖД на 2020 год частично изменена за счет сокращения затрат на проектирование. Первоначальный объем инвестпрограммы составлял 820 миллиарда руб., теперь же компания сократила объем до 620 миллиардов руб., отметил Белозеров.Объем инвестиций в проектирование можно сокращать, согласился Путин. А вот в реальный сектор желательно сокращать по минимуму, подчеркнул президент.Путин согласился также с тем, что "вкладывать в никуда или с большими рисками не следует", и попросил Белозерова внимательно изучить возможности инвестирования.