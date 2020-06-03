Свежевырытая яма, похожая на могилу с грубым самодельным крестом. А из неё пытается выбраться мужчина, но безуспешно. Кадры из видео, снятого брянскими блогерами, которых сейчас подозревают в намеренных издевательствах над беззащитным человеком. В данном случае речь о ролике, где его насильно засыпают землей и не обращают внимания на просьбы о помощи.

Свежевырытая яма, похожая на могилу с грубым самодельным крестом. А из неё пытается выбраться мужчина, но безуспешно. Кадры из видео, снятого брянскими блогерами, которых сейчас подозревают в намеренных издевательствах над беззащитным человеком. В данном случае речь о ролике, где его насильно засыпают землей и не обращают внимания на просьбы о помощи.Однако, подобным материалом заполнен целый канал на популярном видеохостинге. В большинстве случаев ведущие унижают и оскорбляют одного и того же мужчину по имени Валентин. Этот процесс сопровождается не менее жёсткими комментариями подписчиков. Причём, зрители могут предлагать блогерам, что именно нужно сделать с героем трансляции.Правда, есть и другие — те, кто решил пожаловаться на жестокие видео в полицию. В МВД по Брянской области уже заявили — спорный контент обязательно проверят. Ну, а главный вопрос тем временем — это причины, по которым мужчина соглашается терпеть унижения на камеру.Издевательства над 33-летним Валентином продолжаются уже долгое время. В среднем один стрим длится около 3 часов. За это время мужчина проходит через серию унижений и избиений. Но, перед тем, как начать экзекуцию, его опаивают водкой до беспамятства. В начале почти всех роликов предупреждение от автора: мол, события и истории вымышлены, играют актеры и т.д. Как сказал бы театральный классик: не верю.Разбитые о голову куриные яйца, консервированные бычки в томате – с каждой серией мучители придумывают все более и более изощренные издевательства, оно и понятно – зрители в восторге шлют деньги, заказывают, как говорится, музыку.Не смотря на то, что в основном стримы, пишут два постоянных садиста, к измывательствам привлекаются и все желающие. Или, как предполагают эксперты те, кто может заплатить за участие в них авторам этих нездоровых эфиров. Вот, например две девушки решили даже не скрывать своих лиц. В этот вечер в лицо Валентину прилетел уже третий торт.В мае этого года в своей группе во "ВКонтакте" авторы канала сообщили, что у Валентина случились 2 приступа эпилепсии, в результате которых он лишился двух зубов. Они рассказали, что отвезли его на МРТ. Результаты обследования показали гидроцефалию, сосудистое поражение головного мозга, даже документы показали, мол, смотрите, мы заботимся о нашем подопечном. Когда пользователи интернета стали обращаться в полицию с заявлениями на садистов, их быстро нашли и вызвали на опрос. Перед ним самые жесткие видеоролики издевательств авторы потерли, а с Валентином, как считают эксперты, была проведена мучителями, серьезная беседа.По словам специалистов, психика Валентина, скорее всего, сейчас просто не справляется со стрессовыми ситуациями. Зачастую такое бывает, когда жертва начинает импонировать своим мучителям. А тут еще все завязано на постоянном возлиянии, и мнимом, якобы хорошем отношении к нему садистов.Сейчас Брянское МВД проводит до следственную проверку в связи с публикацией большого количества видео на популярном видеохостинге. По непроверенным данным, историей уже заинтересовался Следственный комитет России. Будем внимательно следить за развитием это истории.