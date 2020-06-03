Президент Владимир Путин поддержал возможность ограничения закупок компаниями с госучастием импортных товаров легкой промышленности.

Президент Владимир Путин поддержал возможность ограничения закупок компаниями с госучастием импортных товаров легкой промышленности."Предложение о том, чтобы госкомпании и компании с госучастием преимущественно закупали отечественную продукцию, считаю абсолютно востребованным, своевременным и, главное, справедливым, — отметил президент. — Эта отрасль пользуется за рубежом достаточно большой государственной поддержкой""Импорт захлестывает порой" и "чуть ли не в два раза превышает в стоимостном выражении то, что производит собственная промышленность", — заявил глава государства в среду на совещании по ситуации в легкой промышленности. "Нужно осваивать свой собственный рынок", — подчеркнул президент РФ, уточнив, что необходимо выходить и на другие рынки - "у нас огромный экспортный потенциал".В легпроме велика доля малого и среднего бизнеса. Президент поручил главам Минфина и Минпромторга Антону Силуанову и Денису Мантурову проанализировать эффективность работающих мер поддержки малого и среднего бизнеса в легкой промышленности.Путин поручил включить решения, принятые по итогам совещания по легкой промышленности, в общенациональный план по восстановлению экономики.В России работают около 26 тысяч мелких, средних и крупных производителей одежды. Около 34 процентов рынка легкой промышленности России занято отечественной продукцией. Поставки импортного текстиля в Россию превышают $15 миллиардов. 36,5 процента из них приходится на Китай, 7 процентов – из Италии, и 6 процентов из Турции.Выход на зарубежные рынки и укрепление позиций остаются первостепенными задачами для отрасли с учетом поручения президента Владимира Путина увеличить экспорт товаров легкой промышленности почти вдвое к 2024 году до $2,3 миллиардов.Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) России попросила власти обязать торговые сети увеличивать долю отечественной продукции легкой промышленности на прилавках. По оценке ТПП, на прилавках торговых сетей должно быть, как минимум, 40% одежды, обуви и белья российского производства.