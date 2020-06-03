Мария Погребняк возмущена тем, что ее семью замучили проверками из-за пандемии коронавируса в России. В дом знаменитого футболиста и светской львицы часто наведываются полиция и медики.

Мария Погребняк возмущена тем, что ее семью замучилипроверками из-за пандемии коронавируса в России. В дом знаменитого футболиста исветской львицы часто наведываются полиция и медики.В своеминстаграм-аккаунте бизнес-леди пожаловалась поклонникам на сложившуюсяситуацию. Она заявила, что их квартира стала проходным двором. У девушкипоявились сомнения в необходимости таких посещений."У нас происходит ужебеспредел!" – поделилась Мария Погребняк. Блогерша сообщила, что помимо того,что она пять раз в день отправляет фото в соцмониторинг, снимать ее семьюприезжают врачи. Кроме того, ей позвонили стражи порядка."Мы что, преступники?"– недоумевает жена Павла Погребняка. Она уверена, что большинство россиян послетаких мер вообще не будут сообщать о том, что больны.Материал дополняется