Мария Погребняк возмущена тем, что ее семью замучили
проверками из-за пандемии коронавируса в России. В дом знаменитого футболиста и
светской львицы часто наведываются полиция и медики.
Мария Погребняк возмущена тем, что ее семью замучили
проверками из-за пандемии коронавируса в России. В дом знаменитого футболиста и
светской львицы часто наведываются полиция и медики.
В своем
инстаграм-аккаунте бизнес-леди пожаловалась поклонникам на сложившуюся
ситуацию. Она заявила, что их квартира стала проходным двором. У девушки
появились сомнения в необходимости таких посещений.
"У нас происходит уже
беспредел!" – поделилась Мария Погребняк. Блогерша сообщила, что помимо того,
что она пять раз в день отправляет фото в соцмониторинг, снимать ее семью
приезжают врачи. Кроме того, ей позвонили стражи порядка.
"Мы что, преступники?"
– недоумевает жена Павла Погребняка. Она уверена, что большинство россиян после
таких мер вообще не будут сообщать о том, что больны.
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