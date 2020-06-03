В Краснодаре с окна второго этажа прохожие при помощи лестницы сняли маленького ребенка, беспечно сидевшего на карнизе.

В Краснодаре с окна второго этажа прохожие при помощи лестницы сняли маленького ребенка, беспечно сидевшего на карнизе.Через некоторое время мальчика вернули 22-летней маме, которая, как выяснилось, спала, пока ее младенец любовался видом на улицу. Окно, по ее словам, было закрыто. Отец в это время был на работе."Кубанские новости", ссылаясь официального представителя УМВД по Краснодару Артема Коваленко, сообщили, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку, после которой действиям матери будет дана правовая оценка.