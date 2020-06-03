Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 миллиарда руб. в год и обеспечить государственное субсидирование до 50% стоимости оборудования, которое передают в лизинг предприятиям легкой промышленности.

Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 миллиарда руб. в год.Таким образом власти поддержат ритмичность работы предприятий, предоставят дополнительный ресурс для пополнения оборотных средств, чтобы предприятия выполняли обязательства перед работниками и поставщиками.Путин поручил также обеспечить государственное субсидирование до 50% стоимости оборудования, которое передают в лизинг предприятиям легкой промышленности.Президент поручил профильным ведомствам увеличить размер финансирования программы поддержки производства льняных изделий. Программа запущена в текущем году и рассчитана на пять лет.Программа охватывает всю цепочку — от хозяйств, которые выращивают лен, до производителей конечных товаров. Развитие льняного производства — это не только дань традиции, но и новые возможности для импортозамещения. Там, где используют хлопок, можно, безусловно, использовать лен, подчеркнул Путин.Программа позволит укрепить позиции российских производителей на внутреннем рынке и увеличить экспорт. Задача — создать конкурентоспособную, экологически чистую, современную льняную отрасль, заявил президент.В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на финансирование этой программы направят 242 миллиона руб. в год.Минпромторг согласовал возможность компенсировать проценты по кредитам с января 2019 года. Объем поддержки лизинга оборудования увеличат до 700 миллионов руб. с нынешних 350 миллионов руб.По данным Росстата, в 2019 году в России собрали 38 тысяч тонн льна-долгунца (в переводе на волокно) против 37 тысяч тонн в 2018 году. В 2015 году в стране собрали 45 тысяч тонн льна.