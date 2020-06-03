Радиостанция Серебряный дождь может закрыться из-за отсутствия финансов для продолжения вещания.

Радиостанция "Серебряный дождь" может закрыться из-за отсутствия финансов для продолжения вещания."На 3 июня я могу сказать, что у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание", — заявил сегодня в эфире радиостанции ее основатель Дмитрий Савицкий.По его словам, станция существует только за счет рекламы, и для организации вещания в месяц необходимо порядка 15 миллионов рублей. Однако в мае компания получила только 600 тысяч рублей.В связи с этим Савицкий не исключил, что после 4 июля — дня 25-летия радиостанции в эфире — бренд "Серебряный дождь" и основной коллектив прекратят свою работу.Ранее о сильном падении рекламных бюджетов СМИ сообщал заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин. По его данным, из-за текущей экономической ситуации телевидение может лишиться 35% доходов от рекламы, радиостанции — более 50%, а газеты в печатном варианте — до 50%, напоминает ТАСС.